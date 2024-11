Missione in Calabria per il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, che mercoledì 5 dicembre sarà a Polia (VV) alle ore 11 per un sopralluogo delle zone colpite dal maltempo dello scorso ottobre, e per un incontro in Comune con prefetto di Vibo Valentia, presidente della Provincia, Vigili del fuoco e Protezione civile. Alle ore 14,30 il ministro sarà a Crotone, per un tavolo istituzionale in Prefettura con il sindaco, il presidente della Camera di Commercio, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, il presidente di Confindustria, le associazioni degli agricoltori, il presidente del consorzio Ionico/Crotonese, per una stima dei danni delle piogge e della tromba d’aria dello scorso novembre. Al termine della riunione, alle ore 16.30, è prevista una conferenza stampa.