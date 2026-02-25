La Conferenza Stato-Città, riunitasi ieri presso il Ministero dell’Interno, ha dato il via libera al differimento al 31 marzo 2026 del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2026-2028 per tutti i Comuni di Calabria, Sicilia e Sardegna. Una decisione che interviene in un quadro segnato da emergenze meteorologiche e difficoltà strutturali degli enti locali.

Si tratta di una decisione di particolare rilievo istituzionale che recepisce, nei suoi presupposti sostanziali, la richiesta avanzata dall’onorevole Andrea Gentile, deputato di Forza Italia, componente della I Commissione Affari Costituzionali, Presidenza del Consiglio e Interni.

Il parlamentare aveva rappresentato alle istituzioni competenti le gravi difficoltà operative affrontate da numerosi enti locali, in particolare in Calabria, a seguito di settimane di eventi meteorologici eccezionali e di fenomeni alluvionali che hanno imposto alle amministrazioni comunali un impegno straordinario nella gestione dell’emergenza e nella tutela della sicurezza dei cittadini. Una situazione resa ancora più complessa dalla nota carenza di personale negli uffici comunali.

«Il differimento dei termini per l’approvazione dei bilanci – dichiara Gentile – è una scelta di buon senso e di responsabilità istituzionale. Consente ai Comuni di operare con maggiore serenità, salvaguardando la qualità dell’azione amministrativa in un contesto segnato da oggettive criticità».

Il deputato di Forza Italia esprime un ringraziamento particolare all’On. Sandra Savino, sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, e all’On. Wanda Ferro, sottosegretario al Ministero dell’Interno, «per aver seguito con attenzione e tempestività l’iter amministrativo che ha portato alla importante decisione assunta dalla Conferenza Stato-Città. Tale determinazione rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i territori e conferma l’importanza di un dialogo istituzionale efficace, capace di tradurre le esigenze delle comunità locali in risposte puntuali e operative», ha concluso Gentile.