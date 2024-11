Il consigliere comunale Pasqualino Ruberto presenta un’interrogazione in merito alla mancanza dell’acqua, già da alcuni giorni, nell’area di Sambiase: ‘Cosa ha fatto l’amministrazione comunale per evitare tale disagio?

Il consigliere comunale Pasqualino Ruberto ha interrogato il Comune in merito alla mancanza dell’acqua, già da alcuni giorni, nell’area di Sambiase: "tale situazione sta creando gravi conseguenze alle famiglie e alle attività imprenditoriali; nel terzo millennio tale situazione è inaudita e non altrimenti qualificabile; non si è provveduto a porre in essere alcun servizio sostitutivo; da oggi 2 ottobre le scuole sono divenute impraticabili per le impossibili condizioni igieniche".

L’interrogazione. Ruberto in particolare chiede: ‘Cosa la amministrazione comunale ha fatto per evitare tale disagio, quali provvedimenti si intendono prendere nei confronti di chi ha tali gravi responsabilità e come la amministrazione vorrà evitare in futuro tali situazioni non ripetibili al giorno d’oggi’.