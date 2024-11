Sguardo rivolto verso l'area socialista. L’embrione di quella che potrà essere una lista alle prossime regionali?

Avanti! Dovrebbe essere questo il nome della associazione politico-culturale alla quale il gruppo legato a Giacomo Mancini. All’indomani del voto del 4 marzo l’ex parlamentare socialista aveva riunito le persone vicine alle sue posizioni «per ricostruire il campo del centrosinistra a Cosenza, in Calabria e nel Paese». In quell’occasione non sono mancati gli appelli al Pd ad «evitare le divisioni, le contrapposizioni interne. E recuperare una unità senza la quale diventa difficile l’opera di costruzione di un campo largo delle forze riformiste».

Lavoro orientato a costruire una lista per le regionali?

In questa prospettiva Mancini suggeriva: «Occorre aprire un canale di collegamento con i moderati e i riformisti che hanno votato centrodestra ma che si troveranno sempre più spiazzati falla deriva Leghista di quella coalizione». Con queste traiettorie è partito un lavoro di tessitura che da Cosenza si sta allargando nelle altre quattro province. L’embrione di quella che potrà essere una lista alle prossime regionali? Sul punto le bocche sono cucite. È evidente che il collegamento «è con donne e uomini che hanno una storia socialista, ma riteniamo sbagliato il settarismo. Vogliamo essere catalizzatori di relazioni che aiutino ad unire» dicono persone vicine a Mancini.

Pronto un sito ed una piattaforma programmatica

Avanti! quindi, che già nel nome contiene il riferimento alla storica testata socialista, ma anche al titolo di un recente saggio scritto da Matteo Renzi, sembra voler indicare i riferimenti valoriali e politici dell’associazione. «Vorremo dare il nostro contributo perché la coalizione torni alla vittoria» trapela dalle persone più vicine a Mancini «abbiamo in animo di aprire a breve un portale web e avviare una serie di convegni per fissare una piattaforma programmatica».