Arriva l’endorsement di Giacomo Mancini alla candidatura di Marco Minniti alla segreteria nazionale del Partito democratico. Nel 2001 hanno corso fianco a fianco per l’elezione alla Camera nel proporzionale in Calabria, risultando entrambi eletti. «Sono contento che Marco Minniti abbia deciso di correre per la carica di segretario del Pd. Avrà anche il mio convinto sostegno – dice l’ex parlamentare socialista - Minniti è una personalità a tutto tondo della sinistra. Ha il merito di essersi speso per la collaborazione tra le diverse storie del riformismo italiano. E gli riconosco – continua Mancini - la coerenza di aver saputo tenere aperto il dialogo anche nei tempi di più accesa contrapposizione».

Plauso bipartisan per la sua attività di governo

«Si è sempre distinto per una elaborazione politico culturale rivolta al futuro. Ha compreso prima degli altri la necessità di coniugare i temi della sicurezza a quelli della libertà. Da uomo di governo si è comportato con disciplina e onore meritando spesse volte un plauso bipartisan. Insomma– prosegue Mancini- credo che con Minniti alla guida del più grande partito del centrosinistra, possa essere più facile recuperare i voti perduti a sinistra e insieme allargare i nostri confini verso quei settori moderati che vivono con preoccupazione crescente i tanti annunci e i pochi fatti del governo gialloverde».

Un calabrese segretario nazionale dopo quasi cinquant'anni

«Con Minniti in campo, insieme alle amiche e agli amici vicini alle mie posizioni, profonderò ogni sforzo perché al suo fianco possano schierarsi anche quanti vantano una storia socialista e riformista. Ad iniziare dalla Calabria terra che ha l’opportunità di esprimere nuovamente dopo mezzo secolo, il segretario di un grande partito riformista» conclude facendo riferimento a suo nonno omonimo che nel 1970 fu segretario nazionale del Psi.

L'ex ministro dell'Interno presenterà a Cosenza il suo libro

Minniti sarà a Cosenza sabato prossimo 24 novembre alle ore 18 nella Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia per presentare il suo libro Sicurezza è Libertà.