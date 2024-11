I tre candidati in corsa alle prossime elezioni ospiti della trasmissione condotta da Pasquale Motta. Alle 23 su LaC Tv

Questa sera alle ore 23:00, chiusura delle tribune elettorali a Pubblica Piazza su canale 19 di LaC ospiti per il confronto finale Giuseppe Mangialavori, capolista plurinominale Senato per Forza Italia, Angelo Broccolo, capolista plurinominale Senato per Liberi e Uguali, Sebastiano Barbanti, lista plurinominale Senato Partito Democratico. Vi aspettiamo stasera. Alle 23 su LaC Tv.