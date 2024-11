L'esponente di Forza Italia corre per uno scranno in Senato. Ed esprime il malcontento di un'intera parte politica che non aveva valutato le reali potenzialità del partito di Grillo

Cauto ottimismo nonostante l'elezione del capolista di Forza Italia del collegio Calabria 1, Giuseppe Mangialavori, sia praticamente sicura. E nel clima di incertezza e concitazione delle prime ore dopo la chiusura dei seggi, la prima certezza dell'ottimo risultato del Movimento Cinque Stelle. Una fuga dai partiti tradizionali, un voto "di protesta" del quale nessuno, forse, aveva previsto le reali proporzioni. Fiduciosi, anche se è troppo presto per sbilanciarsi.



«Quello che posso fare - dichiara Mangialavori- è impegnarmi per cinque anni se sarò eletto per fare in modo che questa terra possa riavere il sorriso che per troppo tempo le è mancato. La mia speranza è di non deludere chi ha deposto in me la sua fiducia». Ma l'ombra lunga dei 5 Stelle pesa anche sulle sorti di Forza Italia. «Il voto dei 5 stelle c'è, è importante e questo non si può negare. Mi auguro che i risultati definitivi- conclude il candidato di Forza Italia- non siano quelli degli exit poll».