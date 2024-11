‘L’ospitalità offerta dalla Camera di commercio vibonese alla Fincalabra è un dato che va salutato in termini più che positivi’

“Nei giorni scorsi ho sollevato la questione della provvisoria chiusura della sede vibonese di Fincalabra – ha dichiarato il consigliere regionale della Casa delle Libertà, Giuseppe Mangialavori - Non importa se ciò abbia accelerato o meno la soluzione del problema posto al centro dell’attenzione politica . Di certo, per una volta, ha avuto un primo sollecito riscontro. Esprimo piena soddisfazione, pertanto, per l’accordo siglato fra la Camera di commercio di Vibo Valentia e la Fincalabra che garantirà la permanenza di quest’ultima nel Vibonese. Un plauso, in particolare, alla sensibilità di Michele Lico presidente dalla Camera di Vibo e di Luca Mannarino dirigente dell’ente regionale”. “ L’ospitalità offerta dalla Camera di commercio vibonese alla Fincalabra – ha continuato - è un dato che va salutato in termini più che positivi. Una volta rimosso l'unico ostacolo, auspico che la sede di Vibo della Fincalabra possa ben presto ritornare operativa. In tal modo, anche i sei dipendenti vibonesi (su sette complessivi) che erano stati trasferiti presso la sede catanzarese potranno fare rientro nella loro sede d’appartenenza”. “ E ciò – ha concluso Mangialavori - gli consentirà di mettere al servizio della struttura e dell’utenza Vibonese la loro sapiente professionalità. La sinergia fra enti e soggetti che operano sul territorio, comunque, è una buona notizia”.