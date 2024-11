La presidente della Commissione antimafia stigmatizza l'atteggiamento della diocesi della Locride nei confronti della manifestazione organizzata a Platì dalle destre contro il sottosegretario Minniti

"Sono sorpresa e ferita dall'atteggiamento della diocesi di Locri-Gerace - ha spiegato la Bindi - ha offerto in qualche modo una sorta di solidarietà (concendendo la sala per la manifestazione), avallando l'idea che la 'ndrangheta è un retaggio del passato e non purtroppo una realtà che bisognerà combattere se vogliamo dare un futuro a questa terra". La diocesi, secondo la Bindi, avrebbe così dato il suo sostegno a una manifestazione "alla quale hanno partecipato cittadini imbarazzati dalla presenza di persone strettamente legate alle famiglie della 'ndrangheta".