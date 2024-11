Le istituzioni calabresi non meritano di essere mortificate in questo modo». Lo dichiara il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano.



«Esprimo pieno sostegno all'azione dei nostri consiglieri regionali. La presidente Santelli prenda subito le distanze dall'iniziativa di Spirlì che evidentemente non ha ben chiaro che da vicepresidente rappresenta tutti i calabresi e non il suo partito, la Lega, ma soprattutto metta in campo un piano di interventi economici di sostegno all'economia calabrese che non si limiti al piano 'riparti Calabria'. Di questo c'è bisogno, non di campagne di comunicazione».





LEGGI ANCHE:

Campagna Lega-Regione, Dieni: «Inaccettabile, Santelli intervenga»

Campagna Lega-Regione, Callipo: «Scarso senso delle istituzioni»

«La Lega non c’entra nulla con la campagna di Spirlì. E il logo è pure sbagliato»

Tassone: «Spirlì promuove la Lega, non la Calabria. Santelli prenda le distanze»