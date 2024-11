Il Presidente della regione e il candidato a sindaco della città bruzia incontreranno i cittadini domenica 29 maggio

COSENZA - Il 29 maggio il presidente della Regione Mario Oliverio e il candidato a sindaco Carlo Guccione incontreranno alle 10,30 in piazza Donato Bergamini i cittadini di via Popilia e quelli di Serra Spiga, San Vito e via degli Stadi in piazza Donato Bergamini alle 17,30.