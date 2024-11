Il messaggio del presidente della Repubblica nel giorno della commemorazione di Francesco Fortugno

“A dieci anni dal vile assassinio di Franco Fortugno, rivolgo un commosso omaggio alla sua memoria – si legge nella nota di Mattarella – resistere e reagire con fermezza ad ogni forma di malaffare, di condizionamento e di connivenza è il modo migli9ore per ricordare colore che, come Franco Fortugno, hanno perso la vita per non sottostare al sistema di violenza e di intimidazione delle organizzazioni criminali”.



"Motivo di fiducia - ha proseguito il Capo dello Stato - è l'impegno contro le mafie di tanti giovani che grazie anche all'attiva partecipazione a percorsi di educazione alla legalità promossi dalle scuole hanno maturato la consapevolezza che per la Locride, come per l'intero Paese, le prospettive di sviluppo sociale ed economico passano attraverso una piena e diffusa adesione ai principi di legalità e di giustizia – conclude- Con questo spirito desidero far giungere alla famiglia Fortugno espressioni di vicinanza".