È Matteo Renzi il senatore più ricco d'Italia. Nella sua dichiarazione dei redditi 2023 la cifra è da capogiro: 3 milioni e 217 mila euro. Si tratta di circa 600 mila euro in più del rispetto all'anno scorso. Ed è così che il leader di Italia Viva supera il primo classificato del 2022, il senatore a vita Renzo Piano, che allora dichiarò 5,9 milioni di euro in Francia e 386.637 euro in Italia (6,3 milioni in totale), mentre quest'anno si ferma a 2 milioni e 901 mila euro (2,5 tassati in Francia e 389.521 in Italia).

Cifra milionaria anche per l’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti, oggi deputato di Fratelli d’Italia, che è passato da 1 milione e 588 mila euro del 2022 ai 2 milioni e 594 mila euro guadagnati quest’anno. Sopra il milione di euro anche Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e presidente della Lazio (1 milione e 112 mila euro dichiarati). Ci si attende sei zeri (ma bisogna attendere le dichiarazioni dei redditi di quest'anno) anche dal deputato della Lega Antonio Angelucci e dalla senatrice ed avvocato Giulia Bongiorno, che l'anno scorso dichiararono rispettivamente oltre 4 e quasi 3 milioni di euro e quindi potrebbero anche superare Renzi.

Per quanto riguarda gli esponenti di Governo, il ministro della Difesa Guido Crosetto nel 2023 ha guadagnato 900mila euro. Daniela Santanchè (Turismo) è 298.638 euro mentre la premier Giorgia Meloni ha dichiarato 293.531 euro. Matteo Salvini si ferma invece a 99.699 euro.

Ci sono poi i leader di opposizione, Nicola Fratoianni di Sinistra italiana ha dichiarato quest'anno 104.212 euro. Lievita il reddito della segretaria del Pd, Elly Schlein, che quest’anno ha dichiarato 94.725 euro rispetto agli 88 mila dell’anno scorso. Valo lo stesso per il leader di Azione, Carlo Calenda, che ha guadagnato circa 20 mila euro in più (dai 65.291 euro del 2022 agli 85.292 di quest’anno). Non sono è ancora stata depositata la dichiarazione di Giuseppe Conte, che l'anno scorso si è fermato a 34.095 euro.