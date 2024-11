L’obiettivo del leader della Lega nord è di ‘arrivare in doppia cifra anche al centro e al sud’. Dopo la tappa in Calabria sarà la volta di Puglia, Lazio e Sardegna.

Il 18 febbraio il leader della Lega Matteo Salvini sarà in Calabria. lo ha annunciato al termine della riunione della segreteria politica in cui si è discusso delle prossime tappe al Centro e al Sud. Il leader del carroccio si pone l’obiettivo “di arrivare in doppia cifra anche al centro e al sud”. Salvini si è detto "assolutamente soddisfatto dell’esordio sia in Abruzzo sia a Palermo, dove abbiamo affrontato alcuni lanciatori di uova e di arance" in riferimento alle contestazioni subite in Sicilia ma l ha definite “minimali” rispetto gli apprezzamenti ricevuti. Il leader ha poi spiegato che dopo la tappa calabrese sarà la volta “della Puglia martedì 24 e a seguire nel Lazio e in Sardegna”. In merito alla manifestazione del 28 febbraio a Roma Salvini ha chiarito che l’obiettivo è “la carica dei 101mila. Non è più la manifestazione della Lega, ma è una manifestazione promossa dalla Lega che diventa aperta a tutta l’Italia che sta subendo un massacro da Renzi e da Bruxelles. Ci aspettiamo in piazza tutte le categorie, chi spera che il governo Renzi cada domani mattina e aperta a tutti quelli che votano Forza Italia o M5S o altri, anche da Roma in giù, a tutti quelli che considerano questo governo pericoloso e incapace”.