FOTO E VIDEO | Il leader della Lega ha raggiunto la redazione del network per essere intervistato da Antonella Grippo, conduttrice di Perfidia. Lo speciale andrà in onda questa sera alle 22.30

Salvini negli studi di LaC. Dopo l’inaugurazione della sede provinciale della Lega a Vibo Valentia, il leader del Carroccio ha raggiunto la redazione centrale del nostro network per farsi intervistare da Antonella Grippo, in vista dello Speciale Perfidia che andrà in onda questa sera, giovedì 12 dicembre, alle 22.30 su LaC Tv (canale 19).

A fare gli onori di casa è stato il direttore editoriale Maria Grazia Falduto, che ha accolto l’ex ministro dell’Interno facendogli visitare la struttura, dove quotidianamente si realizzano il Tg e i giornali online, LaC News24 e Il Vibonese.