Entra nel vivo la campagna elettorale per le Politiche in programma per il prossimo 25 settembre. Ed è in tale contesto che si inquadra il ritorno in Calabria di Matteo Salvini, previsto per mercoledì 3 agosto.

Tre saranno le città calabresi toccate dal tour del leader della Lega, che incontrerà i vertici locali del partito, amministratori e cittadini. Una giornata piena di appuntamenti che lo vedranno transitare da Cosenza a Catanzaro, fino a Reggio Calabria.