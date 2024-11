«Con Zingaretti il PD è ripartito, lo testimonia il voto europeo. Il segretario nazionale ha messo in campo un progetto politico inclusivo con una direzione politica larga e plurale. Ora anche in Calabria dobbiamo smetterla con un uomo solo al comando. Abbiamo bisogno, come ho detto anche al Commissario Stefano Graziano, di una nuova fase politica che ci permetta di uscire dall'isolamento politico e da una esperienza regionale di Governo che alla prova dei fatti non ha operato con discontinuità rispetto al passato». Lo riferisce una nota di Giuseppe Mazzuca, assemblea nazionale Pd che aggiunge: «A questo punto è necessaria una nuova alleanza per un nuovo progetto politico con il quale affrontare il prossimo appuntamento delle elezioni regionali. Un progetto che metta insieme le tante esperienze civiche e che sia in grado di esprimere un candidato presidente capace di interpretare il cambiamento e la politica del fare. Solo così facendo – conclude - il PD potrà essere in grado di concorrere, e non come pensa qualcuno che pur di sopravvivere politicamente si accontenta di perdere eleggendo comunque una manciata di consiglieri regionali».