Il leader di Fratelli d’Italia accoglie nel suo partito i calabresi Orsomarso e Dima e dice la sua sulla Calabria

Un governatore che per la Calabria non ha fatto nulla per il quale essere ricordato. Un ministro del Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, che accumula questa carica ad altre ricoperte da tempo e tramite le quali non avrebbe fatto nulla per la punta dello Stivale. E poi, ancora, un ministro del’Interno calabrese, Marco Minniti, che con la proposta di dare i lavori socialmente utili ai rifugiati politici in attesa di status, toglie ancora una volta opportunità agli italiani.

Poche ma dirette le frecce scagliate dall’arco del leader nazionale di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sul tema Calabria. Occasione è stata la conferenza stampa tenutasi a Lamezia Terme per sancire l’entrata all’interno del partito del consigliere regionale Fausto Orsomarso e dell’ex deputato Giovanni Dima. A fare gli onori di casa Ernesto Rapani, coordinatore regionale del partito i cui numeri in Calabria sono in crescita.

E in apertura la Meloni ha ricordato proprio come la fase più difficile da superare sia stata quella dell’assestamento e dei numeri, sottolineando però che agli elettori non interessano coalizioni fatte da tante teste ma progetti credibili e aderenti alla realtà.

“La nostra sfida è ricordare agli italiani che il popolo ha il potere. Vogliamo ritornare ad una legge elettorale che permetta ai cittadini di decidere chi andrà a governare. Nn voglio essere io - ha aggiunto – a scegliere chi dei parlamentari di FdI andrà a Roma”.

Apprezzamenti poi per l’entrata nel partito di Dima che Meloni ha definito come uno dei suoi maestri politici e per Orsomarso di cui ha ricordato il percorso comune, in particolare quello all’interno di Azione Giovani.

Tiziana Bagnato