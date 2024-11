La coordinatrice regionale di Forza Italia replica all'onorevole del Pd Enza Bruno Bossio

"Leggendo le dichiarazioni così piccate dell'on. Enza Bruno Bossio mi rendo conto sempre più di aver colto un punto sensibile per il centro sinistra. Riguardo la mia opinione rispetto a ciò che rappresenta la metropolitana leggera di Cosenza la invito a leggere giornali e troverà perfettamente ciò che pensavo durante il governo regionale di centro destra e che penso oggi circa l'inopportunità che questa venga costruita.



Posso solo aggiungere che da uno come Oliverio che crede di rivoluzionare il concetto di trasporto pubblico locale ci saremmo aspettati una modifica alle aggiudicazioni delle Linee di trasporto pubblico piuttosto che distruggere letteralmente uno dei viali più amati dai cittadini per riempirli con chilometri di rotaie".