VIDEO | Scontro istituzionale tra i sindaci di Rende e Cosenza sulla costruzione dell'infrastruttura: «Se ci fermassimo ad ogni ostacolo non riusciremmo a completare mai nulla»

La metrotranvia è appaltata ed in corso di realizzazione. Impossibile tirarsi indietro o svincolarsi. Mario Occhiuto non ha dubbi ed al sindaco di Rende Marcello Manna, che ha invece manifestato l’intenzione di sottrarsi alla costruzione dell’infrastruttura, dice: «Se ci fermassimo ad ogni ostacolo burocratico non riusciremmo a terminare mai alcuna opera pubblica».