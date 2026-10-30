﻿In vista delle elezioni politiche, si moltiplicano a dismisura i cespugli cosiddetti “centristi”, eredi inadeguati e goffi della pregevole tradizione democristiana. Li becchi in ogni dove e, spesso inutilmente. Così come i “civici”, che, ipocritamente, si dicono orfani di appartenenza e di bandiera. Da aggiungersi a correntucole e piccoli nuclei moderati. E si profila pure il “prestito” del parlamentare amico. Mentre la piazza urla il suo disagio, con tik tok in regia. Come dire: da Tony Negri a Tony Effe…

Il viaggio nel centro che c’è sarà il leitmotiv della puntata di Perfidia che andrà in onda questa sera alle 21,30 su LaC Tv. Per il talk condotto da Antonella Grippo al solito parterre di alto livello: Cateno De Luca (Sud chiama Nord), Carlo Calenda (Azione), Angelo Bonelli (AVS), Francesco Giubilei (Fondazione Alleanza Nazionale), Elisa Scutellà (Movimento 5 Stelle), Giuseppe Graziano (Il coraggio di cambiare), Giancarlo Affatato (Libertà è Democrazia), Francesco Toscano (Democrazia Sovrana e Popolare).