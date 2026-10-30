Nuova puntata del talk condotto da Antonella Grippo che ci racconta l’eterno ritorno alla tradizione della democristiana filtrato dai social. Tra gli ospiti Carlo Calenda, Cateno De Luca e Angelo Bonelli. Appuntamento questa sera alle 21,30 su LaC Tv
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
In vista delle elezioni politiche, si moltiplicano a dismisura i cespugli cosiddetti “centristi”, eredi inadeguati e goffi della pregevole tradizione democristiana. Li becchi in ogni dove e, spesso inutilmente. Così come i “civici”, che, ipocritamente, si dicono orfani di appartenenza e di bandiera. Da aggiungersi a correntucole e piccoli nuclei moderati. E si profila pure il “prestito” del parlamentare amico. Mentre la piazza urla il suo disagio, con tik tok in regia. Come dire: da Tony Negri a Tony Effe…
Il viaggio nel centro che c’è sarà il leitmotiv della puntata di Perfidia che andrà in onda questa sera alle 21,30 su LaC Tv. Per il talk condotto da Antonella Grippo al solito parterre di alto livello: Cateno De Luca (Sud chiama Nord), Carlo Calenda (Azione), Angelo Bonelli (AVS), Francesco Giubilei (Fondazione Alleanza Nazionale), Elisa Scutellà (Movimento 5 Stelle), Giuseppe Graziano (Il coraggio di cambiare), Giancarlo Affatato (Libertà è Democrazia), Francesco Toscano (Democrazia Sovrana e Popolare).