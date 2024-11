L'autore dell'interrogazione parlamentare è il deputato Domenico Furgiuele: «Ne sono arrivati almeno 7mila negli ultimi due mesi, serve intervenire per evitare l'esplosione di una bomba sociale»

«Un impressionante numero di migranti continua a sbarcare sulle coste della Calabria, almeno 7mila negli ultimi due mesi. Roccella Jonica, unico e sguarnito presidio di prima accoglienza nell’area, registra presenze fino a 9 volte superiori al 2019. Imbarcazioni di migranti continuano ad avvicinarsi indisturbati alle coste italiane. La situazione è completamente sfuggita di mano al Ministero dell’Interno». Lo dice in una nota il deputato della Lega Domenico Furgiuele, autore di un’interrogazione al ministro Lamorgese.

«La Lega - prosegue il parlamentare leghista - ha presentato una interrogazione al ministro Lamorgese. Spieghi in aula se e come intende modificare, radicalmente e nel più breve tempo possibile la sua politica sull’immigrazione, impedendo gli sbarchi e rafforzando la struttura d’accoglienza di Roccella Jonica. Un intervento necessario - conclude - per evitare che la bomba sociale innescata rischi di esplodere tra le mani della nostra nazione».