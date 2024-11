La solidarietà dei segretari dei circoli PD Cosenza II e IV, Mario Petrozza e Tommaso Guzzi

"L’ennesima minaccia subita dal capogruppo del PSE al Comune di Cosenza, Giuseppe Mazzuca, desta grande sconcerto e preoccupazione perché sintomatica di una inaccettabile degradazione del clima sociale e politico in una città sempre più segnata in profondità da dinamiche violente e intimidatorie che inquinano e condizionano la normale dialettica politica". Lo hanno dichiarato i segretari dei circoli PD Cosenza II e IV, Mario Petrozza e Tommaso Guzzi.

"Conosciamo fin troppo bene Giuseppe Mazzuca per sapere che non si lascerà intimidire da un gesto tanto vigliacco quanto inutile perché non riuscirà a fermare la sua attività politica e l’opera di certosina denuncia del malaffare e delle commistioni tra malapolitica e affarismo.

A Giuseppe e alla sua famiglia giunga l’abbraccio affettuoso nostro personale e degli iscritti del Pd ai circoli di Cosenza 2 e 4 che rappresentiamo".