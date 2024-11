Innumerevoli i messagi di solidarietà al presidente del consiglio regionale Tonino Scalzo per le gravi intimidazioni subite

Galati (FI) - “Sconcerto e preoccupazione per le ignobili minacce rivolte al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Antonio Scalzo”. Sono le dichiarazioni dell’Onorevole Giuseppe Galati, deputato e vicecoordinatore di Forza Italia in Calabria.

“Si tratta di un fatto inquietante – aggiunge - che non sortirà l’effetto di destabilizzare il libero svolgimento dei lavori democratici della massima assemblea calabrese. Episodi di questo genere non possono che essere riportati in quella frangia di atteggiamenti criminali che vanno assolutamente debellati e combattuti con tutti i mezzi possibili, in quanto sono da ostacolo alla crescita della comunità calabrese. Rivolgo la mia solidarietà al Presidente Scalzo e l’invito a continuare nel suo impegno politico - istituzionale”.





Andrea Niglia (presidente provincia Vibo Valentia) - "Le lettere di minaccia al presidente del Consiglio regionale della Calabria, Antonio Scalzo, sono un segnale inquietante che non bisogna sottovalutare. Dopo questo ennesimo attacco nei confronti di rappresentanti istituzionali calabresi, occorre una reazione forte di tutte le forze sane della nostra regione che, oggi più che mai, devono essere adeguatamente supportate dallo Stato".

È quanto afferma il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Andrea Niglia, nell’esprimere, anche a nome del Consiglio provinciale, solidarietà e vicinanza, per il vile atto intimidatorio subito, al presidente del Consiglio regionale, Antonio Scalzo. «Come, ahimè, mi è capitato più volte di dichiarare negli ultimi mesi - ha evidenziato, infine Niglia - dal Governo ci aspettiamo una reazione immediata e provvedimenti forti e incisivi a tutela dei cittadini e delle istituzioni democratiche calabresi".

