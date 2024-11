L’economista di Soriano in passato ha collaborato come professore con diverse Università, partecipando poi, in rappresentanza del Mit, ai lavori di numerose organizzazioni internazionali

Il nome del calabrese Enrico Maria Pujia è tra le nomine del Governo Meloni decise con l’ultima seduta del Consiglio dei ministri. Originario di Soriano Calabro, 55 anni, su proposta del ministro ai lavori pubblici Mattero Salvini, Enrico Pujia è stato nominato nuovo capo del Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrasrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici.

Un incarico, quindi, di elevata responsabilità in un settore chiave come le infrastrutture ferroviarie nazionali. Laureato in Scienze politiche con specializzazione in Economia e politiche dei trasporti e in diritto internazionale tributario, ha collaborato come professore con diverse Università, partecipando poi, in rappresentanza del Mit, ai lavori di numerose organizzazioni internazionali. Già dal 2007, l’economista di Soriano ricopre l’incarico di direttore generale della Direzione per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie.