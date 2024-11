Marco Minniti sbarca a Mendicino, popoloso centro alle porte di Cosenza, l'occasione è squisitamente politica, anzi, precisamente, partitica, l'inaugurazione del circolo cittadino del PD

Marco Minniti sbarca a Mendicino, popoloso centro alle porte di Cosenza, l'occasione è squisitamente politica, anzi, precisamente, partitica, l'inaugurazione del circolo cittadino. All'iniziativa è presente anche il segretario provinciale del PD di Cosenza, protagonista nelle ore scorse di una dura polemica con il segretario regionale del PD, Ernesto Magorno che, tra l'altro, oggi convola a nozze, motivo della polemica, la nomina a commissario cittadino del PD di Cosenza, Fernando Aiello, parlamentare eletto in SeL e oggi transitato nelle file renziane di marca Carbone. Marco Minniti ancora una volta è chiaro: il governo della regione Calabria è una delle ultime occasioni unitamente al governo nazionale guidato da Renzi affinché il centrosinistra dimostri di essere in grado di salvare la Calabria. Minniti poi si sofferma su quanto sia utile e necessario radicare attraverso i circoli la presenza del Partito Democratico. E in questo senso, ha indicato come buon esempio di dirigente politico Luigi Guglielmelli per il lavoro che lo stesso sta impostando verso questa direzione. "Il partito esiste perché ci sono persone come Guglielmelli che si dedicano a costruire. Guglielmelli è una quercia per il partito cosentino". Le polemiche di queste ultime ore sembrano lontane anni luce dal clima di Mendicino.