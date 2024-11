'Meraviglia che l’on. Mangialavori, politico serio e attento, scateni la classica tempesta in un bicchier d’acqua senza approfondire bene l’argomento'.

"In riferimento agli uffici Fincalabra di Vibo Valentia non esiste alcun atto deliberativo del consiglio d’amministrazione che ne sancisca la chiusura - si legge nel comunicato di Mirabello -Personalmente sto seguendo la vicenda da tempo e mantengo un’interlocuzione costante con il Presidente Fabio Mannarino e posso garantire che, riguardo il personale, pur essendoci stati provvedimenti temporanei e del tutto transitori, in un’ottica di flessibilità del lavoro, non c’è alcuna intenzione né politica né amministrativa di chiudere gli uffici di Vibo".





"Preciso piuttosto che, anche alla luce delle attività in corso e grazie al prezioso contributo degli uffici sul territorio, sarà prevista una rapida implementazione degli stessi - continua il consigliere regionale del vibonese - Resta invece da affrontare la questione della materiale allocazione dopo la disdetta che la Provincia di Vibo Valentia ha mandato a Fincalabra. Della questione è informato anche l’assessore al Lavoro Carlo Guccione, il quale sta lavorando attivamente anche su questo fondamentale aspetto".