Il consigliere regionale Michele Mirabello risponde al collega Giuseppe Mangialavori (Cdl), che ieri lo aveva attaccato per il voto contro i suoi emendamenti al bilancio. Uno di questi riguardava proprio la biblioteca di Soriano

"L' On. Mangialavori ancora una volta, dopo essere stato rapidamente smentito sulla vicenda di FINCALABRA, per la quale i fatti in un batter d'occhio mi hanno dato ragione, mi tira impropriamente in ballo nel tentativo, si intende del tutto legittimo, di esaltare la sua attività di consigliere - ha dichiarato Mirabello -La vicenda relativa agli emendamenti al bilancio presentati in aula, ad esempio, al di là della propaganda, non può essere riportata in maniera così demagogica".



"Mangialavori sa bene che in fase di approvazione del bilancio di previsione la maggioranza consiliare ha deciso, assumendosi una chiara responsabilità politica, di ritirare tutti gli emendamenti che contenevano impegni di spesa (in altre parole non quelli riguardanti la parte normativa). Allo stesso modo e per le stesse ragioni abbiamo bocciato tutti gli emendamenti provenienti dai banchi dell'opposizione - continua - Nello specifico, l'emendamento riguardante la Biblioteca di Soriano presentato da Mangialavori non ha ottenuto la nostra approvazione anche perché attingeva, per il recupero delle risorse, su un capitolo, quello relativo alla promozione e alla disciplina del volontariato, già estremamente ridotto. Proporre un emendamento sulla tematica della Biblioteca direttamente in aula e non in commissione è un'iniziativa lodevole in linea di principio ma politicamente velleitaria nei fatti. Sul punto, ancora una volta, in sede di assestamento di bilancio, per come da impegni che personalmente ho assunto anche in aula intervenendo nel dibattito, daremo una risposta concreta ed esauriente".



"Anche in questo caso e con la serietà che ci caratterizza, sapremo dare a Mangialavori, ma soprattutto al Sindaco di Soriano, alla comunità e ai cittadini, risposte chiare e non equivoche - conclude Mirabello - A Mangialavori che stranamente si attesta sulla linea di Tallini sono poi costretto a ribadire ciò che ho detto in aula. Non è tempo di consuntivi. Gli impegni presi con il territorio, uno dietro l'altro, dimostreremo di saperli mantenere tutti".