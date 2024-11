Il 22 e il 23 giugno a Montalto Uffugo il ballottaggio metterà il punto ad una campagna elettorale infinita, fatta di veleni e accuse e che porterà ad eleggere Biagio Faragalli o Mauro D’Acri. Soltanto ieri sono state pubblicate le liste, complete di dati definitivi, degli aspiranti consiglieri comunali. Il nuovo pubblico consesso avrà due volti differenti in base all’esito del ballottaggio: in ogni caso non ci sarà Emilio Viafora. In base al metodo D’Hondt con il quale si distribuiscono i seggi, non è riuscito a farlo scattare perché ha ricevuto più preferenze da candidato a sindaco che di lista.

Quelli che proponiamo sotto sono gli schemi ipotetici dei componenti, che poi potrebbero cambiare in base all’ingresso in giunta. È usanza, infatti, che coloro i quali abbiano incassato più preferenze, facciano poi parte della squadra di governo del nuovo primo cittadino. Le prime voci già si stanno rincorrendo, ma tutto sarà più chiaro nei prossimi giorni. Si annuncia almeno un’altra settimana di intense attività, dove i due aspiranti sindaci stanno chiedendo ai loro candidati lo stesso impegno profuso per il primo turno.

Continua a leggere su CosenzaChannel.it