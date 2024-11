Esordio domani in Consiglio comunale. Il primo cittadino decide di rispettare gli equilibri emersi dal voto amministrativo: «Ho scelto assessori interni: deleghe secondo le competenze di ciascuno»

Tutto confermato, le nostre indiscrezioni erano corrette. Le riunioni del week-end appena trascorso non hanno cambiato lo schema di giunta di Montalto Uffugo che il sindaco Biagio Faragalli aveva scelto a metà della scorsa settimana. Il primo cittadino domani pomeriggio alle 17 presenterà la sua nuova squadra di governo in occasione del Consiglio comunale di esordio. Dal giorno dell’elezione, sono passate tre settimane in cui ha ascoltato le posizioni delle nove liste che lo hanno sostenuto durante la campagna elettorale. «Ora inizia la fase due – ha detto al nostro network -. Giovedì, ad esempio, ho convocato una riunione dei capi servizi così da mettere mano alla macchina dirigenziale dell’Ente».

La squadra di governo del sindaco Faragalli

La squadra di governo di Biagio Faragalli vedrà cinque assessori. Si tratta di Dino D'Elia (Bilancio e vicesindaco), Alfredo Muto (Urbanistica), Settimia Celebre (Manutenzione), Ida Pasqua (Attività Produttive) e Silvio Ranieri (Cultura). Un altro tassello fondamentale per l'amministrazione comunale sarà poi l'elezione del Presidente del Consiglio, prevista per martedì 16 luglio alle 17. Il nome più quotato per ricoprire questa carica è quello di Gigi Catanzaro, 431 preferenze nella lista "Montalto Azzurra", che dovrà garantire il corretto funzionamento delle sedute consiliari e la trasparenza delle decisioni prese.