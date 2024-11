Mario Speranza, Gigi Catanzaro e Biagio Faragalli. Sono questi i tre nomi legati a Forza Italia che lavorano in modo autonomo in vista delle elezioni comunali di Montalto Uffugo. Sullo sfondo anche l’ex consigliera provinciale Pina Sturino, che al momento ha scelto un atteggiamento più attendista. Il partito è a caccia di unità in vista delle amministrative del prossimo giugno.

Nei prossimi giorni è prevista un’altra riunione con i vertici cosentini, alla quale, tra gli altri, dovrebbero prendere parte anche l’assessore regionale Gianluca Gallo (coordinatore provinciale), Pierluigi Caputo (vice presidente del consiglio regionale) e Pasqualina Straface (consigliera regionale). L’intenzione di tutti è trovare la quadra e proporre un candidato unitario, anche se la possibilità di perdere qualche pezzo per strada è concreta.

Speranza, vicino alle posizioni dell’ex sindaca di Corigliano Rossano, ha dato il suo endorsement pubblico a Mauro D’Acri. È a capo della lista “I Moderati per Montalto” ed ha affermato di recente: «Siamo certi che la sua candidatura sia la scelta giusta per guardare al futuro con fiducia ed entusiasmo. L’esperienza maturata nelle istituzioni, il notevole senso civico e l’alto profilo morale garantiranno un’amministrazione seria e trasparente». Uno stato dell’arte, insomma, difficilmente modificabile al netto di imprevedibili cambi di direzione.

Faragalli, ex vicesindaco durante il primo mandato di Caracciolo, ha un solido legame con l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria. Di recente ha ribadito ai big di Forza Italia che intende confrontarsi con gli elettori e che non farà passi indietro. Posizione anche questa cristallizzata dinanzi alle legittime aspirazioni di chi sente di potersi accomodare sulla poltrona più ambita del municipio.

Catanzaro è invece a capo del neonato movimento “Montalto Azzurra” ed ha in Caputo uno sponsor di eccezione. Non solo, però, perché anche il sindaco uscente Pietro Caracciolo valuterebbe con grande attenzione l’eventuale supporto al giovane ingegnere che, dal canto suo, non nasconde l’ambizione di aggregare intorno al proprio nome esperienze politiche e amministrative differenti.