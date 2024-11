Non ha ancora aperto ufficialmente la campagna elettorale ma il sindaco uscente di Montalto Uffugo, Pietro Caracciolo, è già in fase avanzata nella compilazione delle liste di candidati che comporranno la sua coalizione in vista delle amministrative di maggio. Secondo alcune indiscrezioni saranno almeno sette i simboli a sostegno della sua corsa al mandato bis. Un gruppo eterogeneo composto in parte dallo schieramento dei partiti ufficiali, ma anche da componenti civiche. Nei prossimi giorni Caracciolo, nel corso di un appuntamento pubblico, trarrà un bilancio dell’esperienza amministrativa condotta nell’ultimo quinquennio e detterà le linee guida per il futuro, focalizzando l’attenzione sul programma da presentare agli elettori, per chiedere il rinnovo della fiducia.

Lirangi e Gravina papabili candidati

Ancora poco chiaro invece il quadro dei suoi antagonisti. Il Pd non ha ancora trovato una convergenza, ma il nome più gettonato al momento è quello di Teresa Lirangi, alla quale toccherebbe l’onere di rappresentare lo schieramento di centrosinistra che nel 2014 puntò le proprie carte sull’attuale presidente di Coldiretti Franco Aceto. C’è poi un gruppo civico capeggiato dagli ex amministratori Salvatore Esposito, Domenico Runco e Dino D’Elia, accomunati da un accordo di programma, pronti a spendersi nella competizione di maggio. Ancora un rebus la posizione di Ugo Gravina. L’ex sindaco è nuovamente candidato al consiglio provinciale, nella lista Nuova Provincia, e proprio dal voto del 24 febbraio, potrebbero giungere indicazioni utili per verificare se per lui vi siano le condizioni di un impegno in prima persona.

In campo anche Cinquestelle e Montalto Libera

Infine saranno della partita con un proprio candidato a sindaco sia il Movimento Cinquestelle, sia Montalto Libera, propagazione verso la Valle del Crati del sodalizio che fa capo all’assessore di Palazzo dei Bruzi Francesco De Cicco.