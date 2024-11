«La candidatura a sindaco di Wanda Ferro rappresenta una sfida identitaria, nel nome di una coerenza che resta uno dei valori più sentiti e riconoscibili di Fratelli d’Italia e particolarmente della leader Giorgia Meloni». È quanto afferma il consigliere regionale di FdI, Antonio Montuoro.

«La scelta di schierare una figura istituzionale come la nostra deputata e coordinatrice regionale, tra le più autorevoli espressioni nel nostro partito, donna entusiasta e appassionata, oltre che esperta e competente, ci permette di affrontare con ancora più determinazione questa anomala campagna elettorale, soprattutto per il centrodestra che si presenta purtroppo frammentato e distante».

«Resta, infatti, il rammarico di non aver potuto mettere a disposizione, a sostegno di questo progetto politico – afferma ancora Montuoro – anche la lista “Venti da Sud”. Parliamo di un riuscito laboratorio politico espressione di esperienze e radicamento che tanto bene ha fatto alla Provincia di Catanzaro, conquistando ben tre seggi».

«Le note vicissitudini che riguardano particolarmente le lungaggini e le difficoltà del tentativo di individuare un candidato unitario nel centrodestra hanno impedito di capitalizzare la competenza e l’entusiasmo di una esperienza civica che avrebbe sicuramente portato un contributo importante a questa nuova battaglia e invece si è dispersa, spingendo alcuni candidati – proprio in virtù del civismo a cui era improntata la lista – a sposare progetti diversi, già in campo da tempo e in maniera chiara. Smentendo nei fatti fantasiose ricostruzioni che infiocchettano cronache inverosimili – conclude Montuoro -, voglio ribadire di essere al fianco di Wanda Ferro, la candidatura a sindaco più autorevole che Fratelli d’Italia potesse mettere a disposizione della città».