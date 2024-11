Il senatore del M5s manda un video messaggio all'ex segretario del Pd: «Ti sei fatto eleggere al Senato che volevi abolire» e sul suo profilo Fb scrive «Lo abbiamo mandato a casa»

"La Calabria è 5 stelle!". Così esulta il senatore pentastellato Nicola Morra reduce dalla riconferma che lo ha visto conquistare il collegio uninominale con 112.554 voti, il 48,87%. Un risultato che è l'ennesima tessera di un puzzle che ha segnato, in questa tornata elettorale, la cavalcata trionfale del Movimento Cinque Stelle in quasi tutte le province calabresi. Un risultato che molti, primo fra tutti il Partito democratico, non si aspettavano.

Ed è all'ormai ex segretario del Pd Matteo Renzi che Morra si rivolge nel breve video messaggio pubblicato sul suo profilo Facebook, colpevole di aver sopravvalutato, con la sua consueta "sicumera" le frecce all'arco del partito democratico. Che oggi, dopo l'imprevedibile debacle dei democrat, si rivelano spuntate e inoffensive. "Ti sei fatto eleggere nello stesso Senato che volevi far abolire - chiosa Morra- ma adesso il vento è cambiato".