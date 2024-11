Ennio Morrone a Jole Santelli: ‘Questo comportamento mi sembra anomalo, in virtù del fatto che il Presidente Silvio Berlusconi, nei mesi scorsi, si è espresso diversamente sull’uso del logo alle prossime tornate elettorali che dovranno affrontare le grandi città’

‘Cara Jole, come hai scritto in una nota stampa tu conosci due Morrone, Morrone Ennio ed Ennio Morrone. Mi presento, io sono il terzo: Giuseppe Ennio Morrone. Ad ogni modo, molti cittadini, simpatizzanti e iscritti a Forza Italia, mi chiedono come mai l’onorevole Jole Santelli, deputata e coordinatrice regionale, ha difeso e continua a difendere a spada tratta l’operato dell’Arch. Mario Occhiuto, a costo di sfasciare il partito a Cosenza e nell’intera provincia, malgrado lo stesso dichiari di non voler utilizzare il simbolo di Forza Italia alle prossime elezioni comunali’.



Queste le parole che il consigliere regionale Ennio Morrone rivolge, tramite Facebook, alla coordinatrice regionale di Forza Italia Jole Santelli.



‘Questo tuo comportamento mi sembra anomalo e non consono al ruolo che ricopri, in virtù del fatto che il Presidente Silvio Berlusconi, nei mesi scorsi, si è espresso diversamente sull’uso del logo alle prossime tornate elettorali che dovranno affrontare le grandi città’.