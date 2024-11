Gli eventi previsti domani in tutta Italia nell'ambito della kermesse "L'Italia Vincente. Un anno di risultati" sono stati spostati di una settimana, in segno di cordoglio in concomitanza con l'apertura della camera ardente. Stessa decisione per il Pd

«In concomitanza con l'apertura della camera ardente per l'emerito Presidente della Repubblica Fratelli d'Italia rinvia di una settimana tutte le iniziative, compreso l'intervento del presidente Giorgia Meloni, previste per domani». Lo annuncia Fratelli d'Italia, dopo la notizia dell'apertura della camera ardente di Giorgio Napolitano, domani al Senato a partire dalle ore 10.

Slittano così al prossimo week end le iniziative di domani della kermesse "L'Italia Vincente. Un anno di risultati", a partire dall'intervento della premier all'Auditorium della Conciliazione previsto domenica mattina. Sempre domani era previsto l'intervento di Meloni, in videocollegamento, alla due giorni organizzata a Rende.

Nella convention calabrese sono comunque rimasti in programma gli appuntamenti di oggi, il primo dedicato all'ascolto del territorio e il secondo incentrato sulle attività in campo per la Calabria, quest'ultimo alla presenza pure del governatore Occhiuto e del sottosegretario all'Interno Ferro.

In segno di cordoglio e partecipazione al dolore per la scomparsa del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, anche il Partito democratico annulla tutte le sue iniziative previste in questi giorni di lutto nazionale. Lo annuncia un comunicato.