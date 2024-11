Il gruppo Alleanza verdi e Sinistra presenta 10 domande al ministro dell'Interno per fare luce sulla tempistica e sulle modalità di intervento: «Perché la Guardia costiera non è stata allertata subito?»

Non accenna a rientrare la polemica sui presunti ritardi nei soccorsi per trarre in salvo i migranti naufragati a Crotone. Dopo le accuse del medico crotonese Orlando Amodeo: «Quei migranti potevano essere salvati, perché non è stato fatto?», ha detto ai microfoni del Tg di La7, nel corso del collegamento con Non è l’Arena. Parole che hanno scatenato la reazione del Viminale, che ha annunciato di valutare un’azione legale. Sul presunto ritardo nei soccorsi, però, arriva adesso l’interrogazione parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.

«Sono tante le domande che abbiamo rivolto al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sulla tragedia di Crotone, precisamente dieci e speriamo di ricevere puntuali risposte». È quanto rende noto Marco Grimaldi, vicepresidente del Gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, primo firmatario dell'interrogazione sottoscritta da tutte le deputate e i deputati del gruppo.

Dieci domande per il ministro dell'Interno

Puntiglioso l’elenco delle domande rivolte al ministro, eccolo: