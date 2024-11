Il coordinamento regionale di Ncd si complimenta con Oliverio per l’indagine aperta sulla fondazione Calabria Etica. ‘A Oliverio offriamo la nostra collaborazione’

“Diamo un plauso al presidente Oliverio per l’indagine che ha aperto su Calabria Etica. Gli chiediamo, però, di rivedere la vergognosa disposizione dell’Asp e del dipartimento lavoro, inviando le carte alla Procura della Repubblica”. E’ quanto si legge in una nota stampa del coordinamento regionale Ncd Calabria. “Bravo Oliverio – prosegue la nota – a chiedere lumi su un ente che dovrebbe fare del bene pubblico e che ha fatto assunzioni assurde che vanno revocate. Stessa cosa va fatta all’Asp di Cosenza dove figurano negli elenchi di precari storici persone di 20 anni, figli e nipoti, addirittura affini di manager. I revisori dei conti dell’Asp di Cosenza hanno trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica- prosegue la nota- ma noi confidiamo che Oliverio agisca politicamente contro questa porcheria dalla quale ci dissociamo ancora e ancora una volta. Chi ha sbagliato paghi- prosegue Ncd- a tutti i livelli. I disoccupati meritano trasparenza e pulizia e quanto fatto dal dipartimento lavoro in collaborazione con Calabria Etica e Asp merita sanzioni pesantissime. A Mario Oliverio offriamo la nostra collaborazione incondizionata su queste cose purché non ci sia strabismo”. Ncd ribadisce al Presidente” la necessità, ribadita dalla sentenza n 26/2014 della Corte dei Conti del Veneto (sezione giurisdizionale) di effettuare selezioni per gli incarichi esterni: sia diverso dai suoi predecessori e noi saremo al suo fianco. Ncd- conclude la nota- ha intrapreso sin dal marzo del 2014 un percorso chiaro e lineare contro le vergogne e gli arbitrii di Mandarini che umiliano la Calabria”.