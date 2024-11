Nuovo attacco di Antonio Gentile ai vertici regionali di Forza Italia. Intanto Ncd e Udc a livello nazionale preparano i gruppi unici, e l’onorevole Cicchitto indica la Calabria come modello da seguire per i moderati.

Gentile – “Il raccolto in questo mese è andato bene – ha dichiarato ieri a Lamezia il senatore Gentile – la politica di Forza Italia è stata suicida, ed il centrodestra, per la parte che interessa Fi e Fratelli d’Italia, è sparito. Noi invece abbiamo superato il quorum in tutte le province. La sinistra ha vinto a mani basse, e senza un programma, noi dobbiamo stimolarla a fare meglio”.

“Noi diamo consigli su quelle che sono le emergenze della Calabria, e sulle convergenze che devono esserci in quanto questa regione è il fanalino di coda, non dell’Italia ma dell’Europa. Tutto ciò dovrebbe far riflettere la sinistra. Sui grandi temi c’è bisogno di convergenza, e su queste emergenze riusciamo a trovarla, noi siamo ben disposti a una collaborazione. Non è una questione di strapuntini, perché non ne abbiamo bisogno”.



Cicchitto – “La linea scelta per la Calabria deve essere generalizzata – ha dichiarato il deputato di Ncd – vista la crisi del centrodestra, la nostra lontananza dalla Lega e lo stato confusionale di Forza Italia, vista la nostra diversità dal centrosinistra, noi dobbiamo lanciare una sfida e fare in ogni regione una scelta autonoma. E’ anche il modo per dare respiro politico all’aggregazione di centro che stiamo mettendo in cantiere, che deve essere caratterizzato da una profonda autonomia politica”.