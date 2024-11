Il Nuovo centrodestra fa quadrato attorno alla nomina del senatore a sottosegretario allo Sviluppo economico. 'Tradurrà le nostre istanze in atti concreti'

“La nomina di Antonio Gentile come sottosegretario allo Sviluppo economico all'interno della compagine governativa presieduta da Matteo Renzi, sarà motivo di attenzione e crescita per la Calabria e Catanzaro”. Lo afferma in una nota il portavoce del coordinamento provinciale catanzarese di Ncd. “Ad avvalorare questa tesi – prosegue - il fatto che Gentile occuperà solo provvisoriamente questo ruolo: Carlo Calenda, attuale viceministro allo Sviluppo economico, si trasferirà a breve a Bruxelles alla guida della delegazione italiana, lasciando così al senatore calabrese via libera alla sua sostituzione”.

“All'amico senatore Gentile - continuano - al fine di valorizzare la presenza di un nostro conterraneo nei processi decisionali di Palazzo Chigi e di offrire un contributo al rilancio delle istituzioni locali, chiederemo di tradurre le nostre istanze e le esigenze del territorio in atti concreti. La medesima soddisfazione - concludono - esprimiamo per la nomina della crotonese Dorina Bianchi nella qualità di sottosegretario alla Cultura. A entrambi vadano i nostri auguri di buon lavoro”.