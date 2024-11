Grande entusiasmo alla sede del coordinamento provinciale di Forza Italia per la presentazione delle candidature azzurre per le prossime elezioni europee. Giuseppe Pedà, ex sindaco di Gioia Tauro e consigliere regionale, e Fulvia Caligiuri, già candidata al Senato, hanno ricevuto l’incoraggiamento delle truppe azzurre.

All’incontro presenti anche i parlamentari Maria Tripodi, Marco Siclari e Francesco Cannizzaro. Quest’ultimo, anche nella funzione di coordinatore provinciale del partito, ha annunciato che Reggio Calabria ha il primato nazionale per numero di tessere sottoscritte. «Un segnale importante – ha detto Cannizzaro – che ci fa ben sperare per il futuro e ai prossimi appuntamenti elettorali ai quali insieme a Fdi, Lega e Udc sapremo riconquistare i territori mal governati dalla sinistra».

Il riferimento, ovviamente, è a Reggio Calabria e al governo regionale. Molto fiducioso anche Giuseppe Pedà.

«Ho accettato la candidatura con grande spirito di servizio, anche vedendo i dati con la Calabria che aveva uno solo rappresentante al Parlamento europeo. Questa rappresentanza va aumentata. Un dovere che abbiamo anche verso la Provincia di Reggio che non ha visto ben sfruttati i fondi comunitari». Pedà vede Forza Italia ben al di sopra del 10% che i politologi indicano come la quota di sopravvivenza.

«Sono ottimista e credo che andremo molto sopra il 10% soprattutto nella provincia di Reggio, ma ci attendiamo un grande risultato anche nella Regione».

Nessun dubbio sulla tenuta della coalizione di centrodestra. «Immagino la coalizione in maniera tradizionale e allargata a tutti quelli che hanno bisogno di buon governo, quindi aperta al civismo. Una formula che proporremo anche alle prossime regionali».

Silenzio, invece, sul candidato alla carica di governatore.Mario Occhiuto rimane ovviamente l’indicazione del partito, ma la reale decisione sarà assunta soltanto dopo le elezione europee. Ad urne chiuse e quando saranno chiari i rapporti di forza tra i vari partiti, il centrodestra sceglierà il candidato. Anche per ottenere questo obiettivo, dunque, Forza Italia ha bisogno di ottenere un grande risultato.

