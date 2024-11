Lo ha dichiarato il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Riccardo Nencini, a termine di un incontro a Cosenza sul tema ‘La Calabria per lo sviluppo del Mezzogiorno’

Cosenza - "Ci sono investimenti imponenti che riguardano la Calabria sia nel campo ferroviario che stradale, complessivamente 2,8 miliardi di euro che vanno spesi presto e bene". Lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Riccardo Nencini, a margine di un incontro a Cosenza. “Se dovessi suggerire alcune ipotesi di lavoro - ha aggiunto - metterei sicuramente la Jonica, che è già a buon punto, con un costo complessivo di 3 miliardi, ed il potenziamento del porto di Gioia Tauro, che è uno dei grandi porti per il tranship del Mediterraneo e dell'Italia con il resto dell'Europa e dell'Africa del Nord. E metterei il completamento della Salerno-Reggio Calabria, ma non mi avventuro ad ipotizzare date come hanno fatto gli ultimi sei ministri. È probabile entro il 2017 che molti lavori arriveranno a compimento”.