Lo ha dichiarato il viceministro alle infrastrutture Riccardo Nencini, intervenuto a san Giovanni in Fiore a sostegno del candidato a sindaco Pino Belcastro

«La Salerno – Reggio Calabria sarà finita entro il 2016? Chi l’ha detto, Renzi? Io ci credo poco, ma se lo ha detto lui….». lo ha dichiarato Riccardo Nencini, segretario del Psi e vice ministro alle infrastrutture, intervenuto a San Giovanni in fiore in sostegno al candidato a sindaco Pino Belcastro. «Purtroppo – ha dichiarato ancora Nencini– non c’è più la scuola dei partiti e questo è un male per la politica, perché ci sono amministratori che non sanno nemmeno a chi rivolgersi per avere un finanziamento oppure una pratica qualsiasi».

Il viceministro si è poi soffermato sulla condizione del Sud ed ha dichiarato: «Che il sud non sia più l’ultimo dei pensieri del governo italiano lo dimostrano più fattori: uno è l’allegato infrastrutture dove il 40% degli finanziamenti sono al sud, poi ci sono gli investimenti dell’Anas, il 42% dei quali al Mezzogiorno ed i fondi strutturali. Il 70% di quelli 2014-2020 sono destinati al sud. E' questa la dimostrazione - ha aggiunto - che c'è una scelta di fondo che investe il Mezzogiorno italiano, nella considerazione che fino ad oggi la forbice tra centro-nord e sud per le infrastrutture si è allargata e quindi c'è bisogno ora di stringerla».