È Nico D’Ascola il candidato governatore del terzo polo per le elezioni Regionali del prossimo 23 novembre.

Vincenzo Mario Domenico D’Ascola, detto Nico, nasce a Reggio Calabria il 13 febbraio del 1954, è docente, avvocato e uomo politico.

La formazione - Si laurea in giurisprudenza all'università la sapienza di Roma, già ricercatore universitario presso la facoltà di giurisprudenza dell'università la sapienza di Roma, è professore di Diritto penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Avvocato penalista con studi a Milano, Roma, Reggio Calabria. È stato membro delle commissioni ministeriali Nordio e Pisapia per la riforma del Codice penale.



La carriera politica - Alle Elezioni politiche italiane del 2013 è candidato ed eletto al Senato della Repubblica Italiana nella terza posizione della lista del Popolo della Libertà nella regione Calabria. Il 2 ottobre è tra i senatori che dissentono dalla decisione di Berlusconi di sfiduciare Letta. Il 16 novembre 2013, contestualmente alla sospensione delle attività del Popolo della Libertà e al rilancio di Forza Italia, aderisce al Nuovo Centrodestra guidato da Angelino Alfano.

Il noto avvocato penalista, D'Ascola "s'impegna per il rilancio della sua terra come professionista e politico" come dichiarato dal coordinatore nazionale del Nuovo centrodestra, Gaetano Quagliariello, e il segretario nazionale dell'Udc, Lorenzo Cesa.



"La mia candidatura - ha affermato D'Ascola - costituisce un punto di partenza nell'ambito dell'intesa Ncd-Udc per la creazione di un polo moderato, veramente innovatore, da anni atteso dall'elettorato".

