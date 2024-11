Il senatore calabrese ha ottenuto 14 preferenze

Il senatore calabrese di Ncd Nico D'Ascola è stato eletto presidente della Commissione Giustizia di palazzo Madama. Con 14 preferenze D'ascola è stato eletto alla seconda e ultima votazione. Il risultato finale: Nico D'Ascola 14 voti, Felice Casson 7, bianche 5 e uno per Francesco Nitto Palma.

“Lavoreremo in spirito di assoluta collaborazione ai disegni di legge che rivestono priorità temporale, anche tenendo conto, però, della particolare rilevanza ovvero delle situazioni di urgenza”. Queste le parole del senatore Nico D’Ascola, eletto Presidente della Commissione Giustizia del Senato. “Ciò a cui tengo particolarmente è la qualità dei testi legislativi. Sia per ragioni di rispetto ai cittadini che ne sono destinatari, sia per prevenire dannosi conflitti e controversie interpretative. Questa, verosimilmente, sarà l’ultima Commissione Giustizia del Senato e la mia intenzione, come quella degli altri componenti, è di lavorare sfruttando al massimo le nostre capacità”.