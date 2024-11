È quanto afferma il capogruppo di Forza Italia in una sua nota, riguardo l’operato dell’attuale giunta

«La Giunta non ha mai avviato né tantomeno realizzato alcunché del suo programma elettorale, rispetto ad una governance tanto sbandierata, limitandosi sempre alla politica degli annunci. Continue passerelle politiche, vetrine, ‘risultati fantasma’, che lasciano intatti i problemi e le tante criticità che affliggono i nostri territori», è quanto afferma Nicolò. Inoltre aggiunge «Altro che macchina ferma e arrugginita, come qualcuno dice di aver trovato, ostinandosi a tenere ancora gli occhi e la testa rivolti al passato. Peraltro sono serviti addirittura due anni e mezzo per allacciare le cinture, girare la chiave, metterla in moto; sicuramente ne serviranno altrettanti per farla camminare… »

Inefficienze ed inadempienze della giunta

«Dall’esordio della legislatura fin qui - continua Alessandro Nicolò - Oliverio e la sua maggioranza si sono caratterizzati per inefficienze ed inadempienze; finanziamenti restituiti o persi (in questi casi, in virtù della cultura dello scarica barile che appartiene loro, la responsabilità è sempre degli altri, ovvero della burocrazia….). Però, sempre attenti a questioni di potere, violando addirittura i principi della democrazia con l’occupazione manu militari - come avvenuto in occasione dell’ultima elezione dell’ufficio di Presidenza - per le posizioni spettanti ex lege alla minoranza. Del resto - prosegue l’esponente politico - basta ascoltare il malcontento della gente, delle forze sociali, sindacali e produttive per avere conferma del grave disagio che vive la Calabria».

Il solito teatrino della politica

«Siamo dinanzi al solito teatrino della politica…Qualche esponente politico… farebbe bene a pensare a se stesso, alla sua condotta e alle sue responsabilità derivanti dal ruolo di cui forse probabilmente non vuole capire o che non è capace di interpretare». Infine, il capogruppo di Forza Italia afferma «Per quanto ci riguarda siamo coscienti che l’implementazione della crescita debba provenire dal Sud ed in particolare dalla Calabria con le sue grandi potenzialità inespresse da sfruttare per attrarre gli investitori in un settore strategico quale il turismo, laddove invece non si ha traccia di un piano né di programmazione né di investimenti»

La lista delle inadempienze

«Altro che ‘Cantiere Calabria’ dinanzi a depuratori che non funzionano, piano trasporti inadeguato, disoccupazione alle stelle, Pil pro capite più basso d’Italia; propensione in termini di spesa per i consumi fra le più basse rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno; sistema sanitario al collasso con la soppressione di servizi e reparti importanti; ritardi nella definizione delle procedure per la costruzione degli ospedali. E ancora: rischio costante di disimpegno automatico dei fondi comunitari. È lunga, interminabile, la lista delle inadempienze e delle omissioni che rappresenta plasticamente - conclude il Capogruppo di Forza Italia - nonostante i maldestri tentativi di veicolare un’immagine diversa dalla compagine governativa targata Pd, il fallimento senza appello del Governo guidato da Oliverio e dal centrosinistra».