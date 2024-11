Cambio di casacca per il capogruppo della compagine azzurra in Consiglio regionale. La sua candidatura alle ultime elezioni era sfumata creando una vera e propria insurrezione all'interno del partito con tanto di appello al leader Silvio Berlusconi

L'attuale capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Calabria, Alessandro Nicolò, sarebbe in procinto di aderire a Fratelli d'Italia. Di Nicolò si era parlato con insistenza nei mesi scorsi come candidato per Forza Italia alla Camera nelle elezioni del 4 marzo, candidatura che era poi rientrata non senza suscitare malumore sia nello stesso Nicolò che negli ambienti politici a lui vicini.

Dopo avere militato, all'inizio della sua carriera politica, nel Partito repubblicano, Alessandro Nicolò aveva aderito nel 1996 a Forza Italia, partito per il quale si era candidato nel 1997 al Consiglio comunale di Reggio Calabria, risultando il primo degli eletti ed assumendo l'incarico di capogruppo. Eletto nel 2000 coordinatore provinciale del partito, é stato successivamente assessore all'Ambiente della Provincia. Nel 2005 Nicolò si candidò con successo alla Regione Calabria.