I consiglieri regionali di Forza Italia, Nazzareno Salerno e Ennio Morrone: ‘con la nomina di Nicolò, Forza Italia avrà nuovo slancio e riuscirà a radicarsi maggiormente sui territori’

“Esprimiamo viva soddisfazione per la nomina di Alessandro Nicolò a responsabile nazionale di Forza Italia per le Città metropolitane”. Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali Nazzareno Salerno e Ennio Morrone. “Siamo convinti che, grazie all’equilibrio, alla capacità di aggregare e di guardare lontano, di valutare correttamente i processi politici e quelli di sviluppo delle aree territoriali, Nicolò saprà interpretare al meglio questo ruolo di grande responsabilità”.

“Puntare su uomini come Nicolò - hanno continuato i consiglieri - che ha sempre dimostrato di saper incarnare i valori del centrodestra, rappresenta una scelta certamente azzeccata che consente di portare avanti con lucidità e decisione il processo di riorganizzazione del nostro partito. Forza Italia avrà così nuovo slancio e riuscirà a radicarsi con maggiore efficacia sui territori”.