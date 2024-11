Il congresso nazionale di Noi con l'Italia riunitosi oggi a Roma ha eletto i suoi vertici: presidente nazionale Maurizio Lupi, coordinatore politico Saverio Romano, vicepresidente vicario Pino Galati. È quanto riferisce una nota diffusa al termine dell’incontro nella Capitale.

«Il futuro è adesso, perché è adesso che come centrodestra abbiamo l'occasione, su mandato degli elettori, di lavorare per cambiare l'Italia...». Così Maurizio Lupi si era espresso in apertura del congresso, spiegando il titolo-slogan dell’incontro. C’è particolare attenzione per l’assise della cosiddetta “quarta gamba” del centrodestra, soprattutto alla luce delle tensioni che fanno fibrillare la maggioranza di governo, con Lega e Fdi ai ferri corti su diversi fronti, a cominciare dalla controversa riforma dell’Autonomia differenziata.

«Sono le riforme, che siamo chiamati a fare adesso – ha sottolineato Lupi - che pongono le basi per un futuro di crescita e di sviluppo. Questa è la sfida del presente che, se vinta, inizia a costruire il futuro. Faccio un esempio: gli investimenti in educazione, istruzione e formazione, devono diventare prioritari: investire sui giovani dà concretezza e fa capire con evidenza che cosa vuol dire che il futuro è adesso».