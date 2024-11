«Io candidato alle elezioni europee? Non ci penso affatto». Lo afferma senza troppi giri di parole il presidente della Regione, Roberto Occhiuto intervenuto con un video-messaggio di smentita sulla notizia riportata nei giorni scorsi sui social: «Ho preso l’impegno con i calabresi e voglio continuare ad affrontare i tanti problemi della Calabria».

E ancora: «Ho detto spesso che questa regione sembra non essere stata governata negli ultimi 15-20 anni. La Calabria ha tanti problemi ma possono essere risolti con lavoro e determinazione. Non li risolverò tutti ma voglio dimostrare che qualcosa si può muovere per dare un futuro migliore ai calabresi. Rimarrò presidente della Regione fino a quando voi vorrete e le Europee – tiene a scandire il governatore - non mi interessano».

Mancuso: «Dimostrato grande amore per la Calabria»

«Nel ringraziare il presidente Occhiuto per le rassicurazioni che ha inteso dare ai calabresi circa la sua permanenza alla guida della Regione, smentendo le voci pretestuose che lo vorrebbero candidato alle Europee del prossimo anno, gli riconosciamo - anche per questi gesti che evidenziano un grande amore per la Calabria - una leadership d'inequivocabile autorevolezza nazionale, che unisce all'alto spessore politico e amministrativo una grande carica di umanità». Così, in una nota, il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, ed i capigruppo della maggioranza.

«La politica - aggiungono - è, e deve essere, anche questo: contatto diretto e sincero con le persone e generosità nell'esercizio di funzioni che richiedono, specie dinanzi a situazioni complesse e difficili, l'assunzione piena delle responsabilità da cui dipende il futuro delle nostre comunità». «Caro Presidente - dicono ancora Mancuso ed i capigruppo - andiamo avanti. Insieme, e con l'eguale rigore progettuale e la comune visione programmatica che ci hanno contraddistinto in questa parte della Legislatura, per garantire alla Calabria realistiche prospettive di sviluppo, in tutti i campi ed in ogni settore».